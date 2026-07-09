ВФЛА подала иск в CAS на World Athletics после продления отстранения россиян

ВЛФА оспорила в спортивном арбитраже на продление отстранения от World Athletics ВФЛА подала иск в CAS на World Athletics после продления отстранения россиян

Москва9 июл Вести.Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) против Всемирной легкоатлетической ассоциаций (World Athletics), ранее продлившей отстранение российских и белорусских спортсменов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление федерации.

Для представления позиции ВФЛА в арбитражном процессе привлечены опытные международные юристы, специализирующееся в области спортивного права, в том числе, в Спортивном арбитражном суде. Иск подан в пятидневный срок, предусмотренный конституцией World Athletics, что позволило соблюсти все процессуальные требования говорится в заявлении

World Athletics продлила действие санкций в отношении россиян и белорусов 3 июля. Отстранение от соревнований продолжается с марта 2022 года.

Отметим, что решение World Athletics затрагивает фундаментальные интересы отечественной легкой атлетики и ограничивает права российских спортсменов на участие в соревнованиях на дискриминационной основе. ВФЛА продолжает предпринимать все доступные правовые меры для защиты интересов российских легкоатлетов добавила пресс-служба ВФЛА

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно отменил отстранение Олимпийского комитета России (ОКР), действовавшее с 12 октября 2023 года. Также было отменено решение исполкома МОК от 28 марта 2023 года, согласно которому российские спортсмены могли участвовать в международных соревнованиях только в нейтральном статусе и не допускались к командным видам спорта.