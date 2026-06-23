Москва23 июн Вести.Возвращение российских атлетов на международную арену неизбежно, это лишь вопрос времени. О том, какие шаги по реинтеграции российских спортсменов предпринимает Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), рассказал исполнительный директор ВФЛА Борис Ярышевский в интервью ИС "Вести".

Я, наверное, оптимист, поэтому в этом плане мы считаем, что возвращение российских спортсменов неизбежно, это просто вопрос времени. Но мы тоже не сидим, не ждем погоды. У нас очень интенсивно идет работа. Мы встречаемся с функционерами по всему миру и с европейскими, и с африканскими, и с азиатскими, и доносим нашу позицию о том, что мировой спорт, а именно легкая атлетика, страдает без российских спортсменов подчеркнул Ярышевский

На прошедшем в Чебоксарах Кубке России по легкой атлетике спортсмены показали три лучших мировых результата сезона: Рейхан Каграманова и Сергей Кожевников – в ходьбе на дистанции 10 км, а Полина Кнороз отличилась в прыжках с шестом.

На рекорд Сергея и Рейхан обратило внимание одно из медиа Канады. По поводу Полины Кнороз много европейских СМИ обратились, просят комментариев. Мировая общественность, зрители, болельщики соскучились уже, им нужны эти победы, результаты, им нужны рекорды, мировые рекорды. У нас много спортсменов, которые могут эти рекорды дать… Достижения наших спортсменов подтверждают, что российская легкая атлетика на высочайшем уровне и наши спортсмены готовы бороться за первые места отметил исполнительный директор федерации

Он также рассказал о том, что идет последовательная работа с ассоциацией World Athletics, и у ВФЛА "аргументов много".

Мы общаемся с членами совета, которые непосредственно принимают решение. Это, безусловно, и формальное общение, и переписка, и неформальное общение, и это каждодневная работа. Я хочу сказать, что это большая работа по реинтеграции… Мы по сути сейчас заново все восстанавливаем, ведем достаточно предметный диалог. И суть нашего диалога состоит в том, что наша цель – это полное возвращение наших спортсменов на мировую арену. И я точно могу сказать, что многие нас слышат и понимают те аргументы, которые мы приводим уточнил Ярышевский

Исполнительный директор Всероссийской федерации отметил, что на Кубке России в Чебоксарах присутствовали международные судьи, которые не только оценивали турнир, но и дали мастер-класс российскому судейскому корпусу.