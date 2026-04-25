Латвия вышла из комиссии ФИБА в знак протеста против допуска России к турнирам

Латвия устроила показательную акцию против допуска российских баскетболистов Латвия вышла из комиссии ФИБА в знак протеста против допуска России к турнирам

Москва25 апр Вести.Латвия вышла из специальной комиссии Международной федерации баскетбола (ФИБА), в которую входил бывший президент республики Раймондс Вейонис. Об этом он сообщил TVNET.

Такое решение было принято в знак протеста против допуска России к международным соревнованиям.

23 апреля ФИБА допустила российскую и белорусскую сборные к участию в турнирах юношеской Лиги наций в формате 3×3.

По словам Вейониса, он хотел публично продемонстрировать свое недовольство решениями федерации, поэтому демонстративно покинул комиссию организации.

Сборная и клубы России по баскетболу были отстранены от международных соревнований в марте 2022 года из-за событий на Украине.

Ранее в Латвии разгорелся скандал из-за тренерской лицензии экс-вратаря "Амура" Яниса Калниньша. Литовские власти хотят лишить его соответствующего сертификата за выступления голкипера в Континентальной хоккейной лиге.