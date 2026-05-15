УЕФА: сборная Латвии получила техническое поражение за бойкот игры с белорусами УЕФА присудил поражение юношеской сборной Латвии за невыход на матч с белорусами

Москва15 мая Вести.Юношеская сборная Латвии по футболу (игроки не старше 19 лет) получила техническое поражение за отказ выходить на матч против команды Белоруссии в отборочного турнира первенства Европы 2027 года, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча группы B3 должна была пройти 15 мая в итальянском городе Аквавива-делле-Фонти. Но Латвийская федерация футбола на своем официальном сайте еще 11 мая уведомила, что их команда не будет играть этот матч, несмотря на возможные санкции.

Матч против латвийцев должен был стать для белорусской команды первым на турнире, далее сборная сыграет с командами Сан-Марино и Словакии.

Ранее подобный случай был в отборочном турнире женского первенства Европы для игроков не старше 17 лет. Там сборная Белоруссии попала в одну группу с командами Эстонии и Литвы, и те также отказались выходить на матчи и также получили технические поражения. В итоге белорусская сборная заняла первое место в квартете с двумя победами и одним поражением.