В Латвии хотят запретить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией Власти Латвии предлагают запретить автобусные рейсы в РФ и Белоруссию

Москва13 мая Вести.Министерство сообщения Латвии предложило запретить регулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию, пишет портал Delfi.

Отмечается, что ведомство разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами.

В этих правилах уже запрещены нерегулярные автобусные рейсы. Поправки предлагают распространить запрет и на регулярные рейсы автобусами якобы из-за "угрозы" национальной безопасности.

В случае утверждения проекта правил латвийская автотранспортная дирекция будет вынуждена аннулировать разрешения конкретным перевозчикам на рейсы в РФ и Белоруссию.

Сейчас из Риги можно уехать на автобусе в Москву и Петербург.

Ранее в Латвии заблокировали доступ к сайту маркетплейса Ozon из-за якобы угрозы нацбезопасности.