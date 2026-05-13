Москва13 маяВести.Министерство сообщения Латвии предложило запретить регулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию, пишет портал Delfi.
Отмечается, что ведомство разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами.
В этих правилах уже запрещены нерегулярные автобусные рейсы. Поправки предлагают распространить запрет и на регулярные рейсы автобусами якобы из-за "угрозы" национальной безопасности.
В случае утверждения проекта правил латвийская автотранспортная дирекция будет вынуждена аннулировать разрешения конкретным перевозчикам на рейсы в РФ и Белоруссию.
Сейчас из Риги можно уехать на автобусе в Москву и Петербург.
Ранее в Латвии заблокировали доступ к сайту маркетплейса Ozon из-за якобы угрозы нацбезопасности.