В Латвии могут лишить мандата депутата Рижской думы за поддержку русскоязычных

Москва19 апр Вести.Латвийские власти рассматривают вариант с принятием специального закона для лишения депутатского мандата в Рижской думе Алексея Росликова из-за его позиции в поддержку русскоязычного населения. Об этом сообщил сам парламентарий в беседе с РИА Новости.

Росликов подчеркнул, что правительство Латвии уже разослало гражданам опросы о реакции на такой шаг.

Сегодня уже пошли опросы от правительства, разосланы людям, как они будут реагировать, если будет принят специальный закон, который лишает, закон имени Росликова, который будет лишать меня депутатского мандата в городском законодательном собрании пояснил он

По мнению депутата, оппоненты не в силах смириться с присутствием в латвийских законодательных органах политика, который выступает за Россию и Белоруссию, в условиях враждебной риторики официальной Риги по отношению к Москве.

Давление на русскоязычных жителей Латвии способно спровоцировать отказ от своей национально-культурной идентичности, считает Росликов.

Эта политическая повестка [в Латвии] ведет к тому, что люди начинают неуверенно так [чувствовать себя]. Иногда закон не нужен — можно затюкать людей просто повесткой каждый день так, что они сами начнут отказываться от своей идентичности отметил он

Парламентарий выделил два основных метода действий властей: принятие законов и постоянное "затюкивание", которое "работает очень успешно".

В июне 2025 года на заседании сейма Латвии, где обсуждался проект декларации об "устранении лингвистических последствий" якобы русификации советских времен, тогдашний депутат сейма Росликов высказался в пользу сохранения русского языка.