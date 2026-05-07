В Молдавии хотят отменить русский язык в парламенте Проект запрета русского языка в молдавском парламенте прошел I чтение

Москва7 мая Вести.Парламент Молдавии принял в первом чтении проект нового кодекса, который вводит запрет на перевод документов, выступления и дискуссии на русском языке в высшем законодательном органе республики. Трансляция велась на сайте молдавского парламента.

Новый "Кодекс об организации и функционировании парламента" разработала правящая партия "Действие и солидарность". Документ предполагает отмену обязательного перевода нормативных правовых актов на русский язык, а также фактически накладывает вето на ведение любых дебатов по-русски на пленарных заседаниях. При этом, согласно кодексу, все обсуждения, касающиеся законодательного процесса, должны быть на румынском языке.

Голосами 52 депутатов проект регламента принят в первом чтении. Ко второму чтению юридическая комиссия предложила объединить этот проект с инициативой о статусе, поведении и этике депутата заявил спикер парламента Игорь Гросу

В знак протеста молдавская оппозиция покинула зал заседаний до голосования.