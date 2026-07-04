Москва4 июл Вести.С 4 июля прекратил работу Русский дом в Молдавии. Его закрытие связано с денонсацией Кишиневом соглашения с Москвой о культурных целях. В Россотрудничестве заявили, что Российский центр науки и культуры (Русский дом) в Кишиневе закрыт на неопределенный срок.

В руководстве Молдавии считают Русский дом "инструментом гибридного влияния Кремля". В ноябре 2025 года президент Молдавии Майя Санду одобрила принятый парламентом закон о денонсации соглашений с РФ 1998 года о создании и эксплуатации культурных центров.

С глубочайшим сожалением вынуждены сообщить, что с 4 июля с. г. Русский дом в Кишиневе будет закрыт. Мы сохраняем в составе посольства России в Молдавии своего представителя отмечается в сообщении Россотрудничества

В Россотрудничестве пояснили, что работа по отбору иностранных студентов на обучение в российских вузах по квотам правительства РФ продолжится, планируется проведение других мероприятий в сфере международного гуманитарного сотрудничества. В российском ведомстве также заверили, что продолжат работать над вопросом дальнейшего присутствия в Молдавии и поддерживать возможность межкультурного диалога и взаимопонимания.

В июне Россия и Сирия договорились о возобновлении работы Русского дома в Дамаске, закрытого в декабре 2024 года. В марте в результате израильских ударов был разрушен Дом русской культуры в Ливане, но Русский дом в Бейруте продолжил оказывать гуманитарную помощь ливанским беженцам.