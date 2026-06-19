Москва19 июнВести.Посольство РФ в Молдавии обратило внимание на незаконное задержание россиянина в аэропорту города Кишинев.
Уточняется, что гражданину РФ без правовых оснований было запрещено вернуться на родину.
Речь идет не о рядовом процессуальном общении, а о продолжительном давлении, сопровождавшемся жесткими допросами, провокационными вопросами и действиями, которые в конечном итоге привели к тяжелым последствиямговорится в сообщении пресс-службы дипмиссии
По словам работников посольства, после насильственного допроса самочувствие мужчины резко ухудшилось.
При этом консульским работникам так и не дали поговорить с россиянином и уточнить состояние его здоровья.
Российская сторона вправе ожидать не только немедленного предоставления консульского доступа, но и исчерпывающих разъяснений относительно причин произошедшего, а также правовых оснований действий, предпринятых в отношении российского гражданиназаявили в посольстве
Ранее сообщалось, что во время уличной стрельбы в Польше погиб 44-летний россиянин.