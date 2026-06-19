Посольство РФ: россиянина в Кишиневе незаконно задержали и жестко допросили

Власти Молдавии задержали россиянина и подвергли его жесткому допросу Посольство РФ: россиянина в Кишиневе незаконно задержали и жестко допросили

Москва19 июн Вести.Посольство РФ в Молдавии обратило внимание на незаконное задержание россиянина в аэропорту города Кишинев.

Уточняется, что гражданину РФ без правовых оснований было запрещено вернуться на родину.

Речь идет не о рядовом процессуальном общении, а о продолжительном давлении, сопровождавшемся жесткими допросами, провокационными вопросами и действиями, которые в конечном итоге привели к тяжелым последствиям говорится в сообщении пресс-службы дипмиссии

По словам работников посольства, после насильственного допроса самочувствие мужчины резко ухудшилось.

При этом консульским работникам так и не дали поговорить с россиянином и уточнить состояние его здоровья.

Российская сторона вправе ожидать не только немедленного предоставления консульского доступа, но и исчерпывающих разъяснений относительно причин произошедшего, а также правовых оснований действий, предпринятых в отношении российского гражданина заявили в посольстве

Ранее сообщалось, что во время уличной стрельбы в Польше погиб 44-летний россиянин.