Москва11 июн Вести.Иностранец, завербованный Службой безопасности Украины (СБУ), после неудачной попытки убийства российского военнослужащего должен был вылететь в Молдавию. Об этом задержанный признался в ходе допроса, кадры которого публикует Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В четверг ФСБ проинформировало, что задержан завербованный в ЕС агентами СБУ иностранец, который планировал убийство военнослужащего подразделения Минобороны РФ.

Согласно показаниям иностранца на допросе, украинские кураторы выдали ему фотографии человека, адрес, фото его машины и приметы. Злоумышленник прибыл по адресу для доразведки, а на следующий день – с целью устранения, однако военнослужащего не оказалось на месте.

Доложил СБУ, что человека нет по этому адресу, потом сотрудник СБУ велел спрятать пистолет и вылететь в Молдавию отметил задержанный

В Молдавию его хотели отправить для обучения сборке взрывного устройства, с помощью которого планировалось совершить второе покушение, пояснил иностранец.