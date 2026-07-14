Москва14 июл Вести.Украинские спецслужбы прибегают к вербовке граждан Молдавии для совершения терактов на территории России, потому что им не приходится скрываться, чтобы выдавать себя за русских, они не привлекают лишнего внимания. Об этом ИС "Вести" заявил политолог Сергей Карнаухов.

У граждан Молдавии нет с нами внешних различий. Второй момент, лишь в редких случаях у них есть легкий акцент. В целом они разговаривают на хорошем русском языке. Это означает, что эти люди себя при подготовке, выполнении заданий не маскируют и не привлекают лишнего внимания объяснил эксперт

Ранее сообщалось, что ФСБ сорвала массированную атаку украинских беспилотников на предприятие ОПК в Подмосковье и теракты против офицеров Минобороны. Исполнитель задержан, один из пособников был ликвидирован при сопротивлении. По данным ведомства, для подготовки помещения к запуску БПЛА украинцы привлекли двух граждан Молдавии, прошедших специальную подготовку. Под руководством кураторов они подготовили помещение к запуску дронов и убыли с территории России.