Генерал рассказал, зачем ВСУ нужен аэродром Маркулешты в Молдавии Генерал Липовой допустил подготовку ВСУ провокации против Приднестровья

Москва18 июн Вести.Размещение украинских самолетов на аэродроме Маркулешты в Молдавии может свидетельствовать о подготовке провокации против Приднестровья и российского воинского контингента. Такое мнение высказал Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой в комментарии NEWS.ru.

Поводом для заявления стали слова посла России в Кишиневе Олега Озерова о замеченных в районе молдавского военного аэродрома транспортных самолетах с украинской символикой.

По оценке эксперта, действия Киева могут быть связаны с попыткой продемонстрировать якобы сохраняющийся военный потенциал.

Заявление российского посла в Кишиневе о замеченных транспортных самолетах с украинской символикой в районе молдавского военного аэродрома говорит, что Украина готовит полномасштабную провокацию. Скорее всего, это будет в отношении российского контингента и Приднестровья, так как эта территория непосредственно примыкает как к самой Молдавии, так и находится под юрисдикцией России сказал Липовой

Липовой предположил, что украинские самолеты могут использоваться для доставки вооружений и боеприпасов. По его мнению, через молдавскую территорию также возможна переброска диверсионных групп, которые впоследствии могут действовать в Приднестровье.