Москва18 июн Вести.На аэродроме Маркулешты в Молдавии садятся самолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил посол России в Молдавии Олег Озеров в интервью РИА Новости.

В феврале 2025 года и​​​. о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова заявила, что Молдавия является одним из основных перевалочных пунктов для незаконных поставок оружия с Украины.

Мы видим и модернизацию аэропорта в Маркулештах. Мы видим, что там регулярно садятся украинские военно-транспортные самолеты. Наверное, они не картошку с творогом везут. Здесь есть вопросы. И они касаются, прежде всего, соблюдения самими властями Республики Молдова собственного конституционного статуса как нейтрального государства приводит РИА Новости слова Озерова

Россия считает, что поставки оружия Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в этот конфликт и являются "игрой с огнем", подчеркнул посол.

Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат оружие для Украины, станут законной целью для России.

США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой украинских военнослужащих в Британии, Италии, Германии и других странах НАТО, подчеркнул Лавров.