Москва7 июнВести.Молдавия уже превращается в логистический хаб для снабжения киевского режима. Об этом на полях ПМЭФ заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
В беседе с ТАСС он отметил, что Кишинев усугубляет ситуацию, сближаясь с НАТО, хотя в конституции страны закреплен ее нейтральный статус.
Молдавия уже превращается в логистический хаб для снабжения киевского режима, но, если она присоединится к Румынии, эти процессы только еще более усилятсясказал дипломат
Ранее Совет Евросоюза приступил к официальной подготовке к началу переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС.