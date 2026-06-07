Галузин заявил, что Молдавия стала логистическим центром для Киева Галузин: Кишинев стал логистическим хабом для Киева

Москва7 июн Вести.Молдавия уже превращается в логистический хаб для снабжения киевского режима. Об этом на полях ПМЭФ заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

В беседе с ТАСС он отметил, что Кишинев усугубляет ситуацию, сближаясь с НАТО, хотя в конституции страны закреплен ее нейтральный статус.

Молдавия уже превращается в логистический хаб для снабжения киевского режима, но, если она присоединится к Румынии, эти процессы только еще более усилятся сказал дипломат

Ранее Совет Евросоюза приступил к официальной подготовке к началу переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС.