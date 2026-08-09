В МИД РФ заявили о прямом участии Румынии в военно-логистической помощи Украине

В МИД РФ уличили Румынию в прямой военно-логистической помощи Украине В МИД РФ заявили о прямом участии Румынии в военно-логистической помощи Украине

Москва9 авг Вести.Власти Румынии оказывают непосредственную военно-логистическую помощь киевскому режиму. Об этом сообщил директор второго европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Юрий Пилипсон ТАСС.

Дипломат обратил внимание на ситуацию вокруг порта Джурджулешты, оператора которого ранее приобрела румынская сторона.

По его оценке, этот транспортный комплекс, обеспечивающий свыше 70% водного грузооборота Молдавии, фактически трансформировался в транзитный хаб для доставки на украинскую территорию грузов различного назначения, в том числе предназначенных для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Представитель внешнеполитического ведомства напомнил, что в Бухаресте сделку по покупке портового оператора презентовали как шаг к "экономическому воссоединению" и заявляли о намерении задействовать объект в последующем восстановлении Украины.

Румыния ... вовлечена в оказание киевскому режиму прямой военно-логистической поддержки подчеркнул Пилипсон

Однако воплощение подобных масштабных планов относится к крайне неопределенной перспективе, заключил он.

Ранее власти Украины заявили о готовности помочь Румынии защититься.