Москва29 маяВести.Евросоюз использует Молдавию для обеспечения тыла и военных поставок Украине, заявил экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон в интервью телеканалу "ОНТ".
Через Молдову поступало очень много товаров для войны на Украине и поступают и сейчас... Эшелоны с непонятной продукцией без проверки просто заезжают из Румынии и на Украину. Поэтому с этой точки зрения я думаю, что [президент Молдавии] Майя Санду свою задачу выполниласказал он
Додон добавил, что приоритетной задачей для ЕС в настоящий момент стало обеспечение тыла для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее Додон заявил, что власти Молдавии не понимают, чем грозит участие в конфликте на Украине.