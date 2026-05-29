Додон рассказал о роли Кишинева в военных поставках ВСУ Додон: через Молдавию беспрепятственно идут военные поставки на Украину

Москва29 мая Вести.Евросоюз использует Молдавию для обеспечения тыла и военных поставок Украине, заявил экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон в интервью телеканалу "ОНТ".

Через Молдову поступало очень много товаров для войны на Украине и поступают и сейчас... Эшелоны с непонятной продукцией без проверки просто заезжают из Румынии и на Украину. Поэтому с этой точки зрения я думаю, что [президент Молдавии] Майя Санду свою задачу выполнила сказал он

Додон добавил, что приоритетной задачей для ЕС в настоящий момент стало обеспечение тыла для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Додон заявил, что власти Молдавии не понимают, чем грозит участие в конфликте на Украине.