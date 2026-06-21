Москва21 июн Вести.Власти Молдавии участвуют в схемах поставок оружия Украине, сообщил российский посол в Кишиневе Олег Озеров.

При этом он уточнил, что российская дипмиссия не занимается вопросами объемов военных грузов или численностью иностранных военных, направляющихся на Украину.

Однако, по словам Озерова, дипломаты отслеживают сообщения в прессе, в которых говорится о потоках оружия, которые следуют через территорию Молдавии, и фактах его конфискации.

Потом оказывается, что это была не единственная поставка, оказывается, что их было несколько, оказываются также (другие – ред.) страны, которые принимают участие в такого рода поставках, что, естественно, показывает вовлеченность молдавских властей в эти схемы сказал посол в интервью РИА Новости

18 июня Озеров сообщил, что на молдавском аэродроме Маркулешты уже приземляются украинские военные самолеты. Глава дипмиссии подчеркнул, что это вызывает вопросы к властям республики, которые, по его мнению, пренебрегают конституционным статусом нейтрального государства.