Москва6 июл Вести.В Молдавии отмечен всплеск немотивированной милитаризации, что вызывает серьезные вопросы, заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский в интервью РИА Новости.

Молдавия могла бы укрепить свою безопасность с помощью переговоров с соседними странами, укрепления взаимного доверия и выполнения договоренностей, отметил Красносельский.

Однако вместо этого происходит всплеск немотивированной военной активности в Молдавии. Говорю немотивированной, поскольку никто Молдавии из ее соседей не угрожает, в том числе, само собой, и Приднестровье приводит РИА Новости слова Красносельского

В ПМР отслеживают события, связанные с милитаризацией Молдавии.

Когда одна из сторон неурегулированного конфликта начинает резко вооружаться и фактически отказывается от прописанного в своей же конституции нейтрального статуса – это, естественно, вызывает серьезные вопросы и обеспокоенность подчеркнул Красносельский

Официальный представитель МИД Мария Захарова задалась вопросом, где молдавские власти намерены использовать бронетранспортеры "Пиранья-5", переданные Германией.

Захарова напомнила, что в конституции Молдавии закреплен нейтральный статус республики, однако власти "продолжают втягивать страну в милитаристские авантюры".

Между тем посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что молдавские власти участвуют в схемах поставок оружия Украине.