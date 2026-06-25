Захарова осведомилась, где Молдавия будет использовать немецкие БТР "Пиранья-5"

Захарова задалась вопросом, где Молдавия будет использовать БТР "Пиранья-5" Захарова осведомилась, где Молдавия будет использовать немецкие БТР "Пиранья-5"

Москва25 июн Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом, где молдавские власти будут применять новые бронетранспортеры "Пиранья-5", которые получили от Германии. Соответствующее заявление она сделала, отвечая на вопросы журналистов.

Дипломат напомнила, что министр обороны Молдавии в ходе приемки новых БТР отметил, что этот шаг стал этапом модернизации Вооруженных сил страны и укрепления их оперативных возможностей​​​.

Возникает логичный вопрос, где и против кого молдавские власти готовятся задействовать эти оперативные возможности? спросила Захарова

По ее словам, в конституции Молдавии закреплен нейтральный статус страны, но власти "продолжают втягивать страну в милитаристские авантюры, превращая ее в очередной антироссийский плацдарм", и используют в качестве оправдания своей милитаризации "российскую угрозу".

Ранее Минкульт Молдавии опубликовал перечень российских артистов, проведение гастролей которых на территории страны не рекомендовано.