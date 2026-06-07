В Молдавии могут разрешить государственно-частное партнерство для создания БПЛА Санду: Молдавия планирует привлечь бизнес и государство к производству БПЛА

Москва7 июн Вести.В Молдавии могут разрешить государственно-частное партнерство для производства беспилотных летательных аппаратов и антидроновых систем. Об этом заявила президент республики Майя Санду в интервью молдавскому блогеру Николаю Кику.

Она рассказала, что попросила правительство подготовить соответствующие изменения в законодательство.

С одной стороны, государство должно производить эти дроны и антидроны, но с другой - мы должны позволить участвовать и частному сектору сказала Санду

Она добавила, что власти также рассматривают возможность разрешить иностранные инвестиции в производство дронов. Как отметила молдавский лидер, в настоящий момент у республики нет необходимых технологий и специалистов, в то время как иностранные инвесторы обладают нужным потенциалом.

Нам необходимо иметь эти дроны, которые будут бороться с дронами-перехватчиками, с теми беспилотниками, которые все чаще проникают на территорию нашей страны и создают реальную опасность указала она

Отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве с Украиной в этой сфере, Санду отметила, что Молдавия "постарается получить у Киева технологии".