Москва25 июн Вести.Министерство культуры Молдавии опубликовала перечень российских артистов, проведения гастролей которых на территории страны не рекомендовано. Соответствующий документ был размещен на сайте ведомства.

В перечень "нерукопожатных" были включены 26 известных эстрадных артистов и музыкальных коллективов. В этом списке оказались группа "Ленинград", коллектив "Руки Вверх!", рэпер Баста, исполнитель Guf, певица Клава Кока, Егор Крид, Леонид Агутин, диджей DJ Smash, украинский певец Олег Винник, гитарист и один из основателей группы "Кино" Юрий Каспарян, а также ряд других музыкантов.

Список сформирован на основе данных, собранных от государственных культурных институтов и импресарио с февраля 2026 года. Меры направлены на информирование организаторов мероприятий об артистах, которые, поддерживают или оправдывают действия, связанные с вооруженной агрессией. Цель данной меры - предотвращение рисков для безопасности Республики Молдавия подчеркивается в заявлении Минкульта

Ведомство утверждает, что документ не означает полный запрет на международное сотрудничество и носит рекомендательный характер. Однако организаторам концертов и фестивалей настоятельно рекомендуют придерживаться этого списка при планировании мероприятий. Также организаторам настоятельно советовали предварительно запрашивать мнение министерства перед продажей билетов - это позволит избежать ситуаций, которые могут создать угрозу для проведения мероприятий.