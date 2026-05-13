Молдаване выступили против спектакля с Паниным в Кишиневе В Кишиневе выступили против спектакля с участием Алексея Панина

Москва13 мая Вести.Жители Молдавии выступили против проведения спектакля с участием актера Алексея Панина (признанный в России иноагентом и внесенный в перечень террористов и экстремистов), покинувшего РФ после начала СВО. Об этом сообщает РИА Новости.

Показ постановки "Скамейка", в которой Панин исполняет главную роль, должен состояться 16 октября на сцене Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу. Однако после анонса спектакля местные жители в соцсетях жестко раскритиковали организаторов показа. По словам пользователей, на эту постановку не пойдет "ни один нормальный человек".

В Эстонии запретили, в Латвии отменили, теперь летят к нам. Надо будет потом освятить этот храм искусства — Национальный театр оперы и балета пишут анонимные пользователи под публикациями о спектакле

В России у Панина остались непогашенные кредиты. Как ранее сообщало РИА Новости со ссылкой на судебные документы и данные судебных приставов, долги актера превышают 411 тысяч рублей.