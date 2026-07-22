Посол: в Молдавии незаконно задерживают российских дипломатов Посол Озеров: в Молдавии незаконно задерживают российских дипломатов

Москва22 июл Вести.Полиция и пограничники в Молдавии проводят незаконные задержания российских дипломатов. Такое заявление в комментарии RT сделал посол РФ в Молдавии Олег Озеров.

По словам посла, в стране также останавливают транспорт дипломатов РФ и угрожают им.

Служба информации и безопасности Республики Молдова (аналог ФСБ. - Прим. ред.) стоит за всеми последними действиями в отношении российских дипломатов заявил Озеров

Согласно его заявлению, цель этих действий - разрыв дипотношений Москвы и Кишинева.

Ранее МИД России выразил решительный протест послу Молдавии в России Лилиану Дарию из-за инцидентов с сотрудниками и транспортом российского посольства в республике.