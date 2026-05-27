Полищук: Кишинев уже давно обвиняет Москву во всех бедах

Москва27 мая Вести.Молдавия уже давно обвиняет Россию во всех бедах, заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук в интервью РИА Новости.

Молдавия заявила о намерении направить России счет от "Укрэнерго" на 20 тыс. евро за ремонт ЛЭП Исакча - Вулканешты якобы из‑за повреждений, нанесенных российскими атаками на энергосистему Украины, отметил Полищук.

Однако Россия не получала никаких документов на этот счет. Причем молдавские специалисты объясняют повреждение ЛЭП простым замыканием, пояснил дипломат.

Официальный Кишинев уже давно живет, следуя логике "случись что плохое для Молдавии – обвиняй Россию" приводит РИА Новости слова Полищука

Между тем исполнительный комитет Содружества Независимых Государств (СНГ) получил уведомление от Молдавии о выходе из ряда ключевых соглашений. Процедура уже запущена и займет один год.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия с сожалением относится к решению Молдавии выйти из СНГ.