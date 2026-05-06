Молдавия хочет выставить РФ счет в €20 тыс. от Киева за повреждение ЛЭП

Молдавия хочет выставить России счет в €20 тыс. от Украины за ремонт ЛЭП Молдавия хочет выставить РФ счет в €20 тыс. от Киева за повреждение ЛЭП

Москва6 мая Вести.Молдавия получила от украинской стороны счет в 20 тысяч евро за ремонт линии электропередачи (ЛЭП) Исакча - Вулканешты и намерена отправить его России, заявил порталу NewsMaker министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету.

Он обвинил российскую сторону в якобы причастности к повреждению ЛЭП, из-за чего Кишинев намерен отправить этот счет Москве по дипломатическим каналам.

Мы получили счет от коллег из "Укрэнерго". Точная сумма - примерно 20 тысяч евро или около 500 тысяч леев рассказал Жунгиету

Ранее посол России в Кишиневе Олег Озеров сообщил, что Молдавия поставляет беспилотники киевскому режиму, несмотря на свой нейтральный статус. Он уточнил, что производство этих беспилотников идет в городе Вадул-луй-Водэ.