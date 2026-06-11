ФСБ: пистолет для убийства военного РФ был спрятан в 150 км от Москвы

Завербованный СБУ для убийства военного РФ забрал оружие в лесу ФСБ: пистолет для убийства военного РФ был спрятан в 150 км от Москвы

Москва11 июн Вести.Иностранец, который по поручению Службы безопасности Украины (СБУ) планировал убийство военнослужащего Минобороны РФ, забрал пистолет для этих целей в лесу. Об этом сам задержанный рассказал в ходе допроса, кадрами которого поделился Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Он рассказал, что первую неделю после переезда в Москву прожил у своего брата, а потом "заказчики" выделили ему деньги на аренду жилья и рассказали, где достать оружие.

Сотрудник СБУ дал координаты, где я должен был забрать оружие. Приехал по адресу, забрал пистолет Макарова с глушителем и 16 патронами. Они находились в лесополосе, за 150 км от Москвы. На следующий день по заданию сотрудника СБУ я должен был найти безлюдное место в лесу и опробовать этот пистолет сообщил задержанный

Далее куратор дал ему фотографии и адрес человека, которого необходимо было убить, а также фото его машины и прочие приметы.

Ранее в ФСБ сообщили о задержании завербованного в ЕС агентами СБУ гражданина иностранного государства, который планировал убийство военнослужащего подразделения Минобороны РФ.