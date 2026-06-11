ФСБ: подозреваемый в подготовке убийства военного 3 года жил в Испании нелегалом

Подозреваемый в подготовке убийства военного три года нелегально жил в Испании ФСБ: подозреваемый в подготовке убийства военного 3 года жил в Испании нелегалом

Москва11 июн Вести.Иностранец, задержанный по подозрению в подготовке покушения на российского военнослужащего, заявил, что на протяжении трех лет нелегально жил в Испании. Кадры допроса обнародовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В четверг ФСБ сообщало, что задержан завербованный Киевом в ЕС иностранец, который хотел застрелить российского военного.

По словам предполагаемого злоумышленника, на родине он находился в розыске по уголовному делу.

Поэтому я последние три года прожил в Испании нелегально. И знакомые украинцы, с которыми я работал, посоветовали связаться с сотрудниками СБУ и обещали взамен выполнения для них каких-то задач оформить мне европейские документы. С этой целью я сам написал в Telegram на сайте СБУ и предложил им свои услуги рассказал подозреваемый

Согласно показаниям задержанного, после контакта с представителем СБУ он прибыл в Москву и получил деньги на аренду жилья. Позже ему передали координаты тайника с оружием. Подозреваемый заявил, что забрал пистолет Макарова с глушителем и патронами, после чего по указанию куратора проверил оружие в лесистой местности.

Затем ему передали фотографии предполагаемой цели, адрес и другие данные для наблюдения. После проведения разведки мужчина получил указание совершить покушение, однако не смог выполнить задачу, поскольку не обнаружил человека по указанному адресу.

Иностранец также сообщил, что впоследствии ему предложили выехать в Молдавию для обучения изготовлению взрывного устройства с целью дальнейшего нападения.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.