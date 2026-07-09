ФСБ: для покушения на офицера ВС РФ рецидивист припас фальшивые усы и бороду

ФСБ: рецидивист припас накладные усы и бороду для покушения на офицера ВС РФ ФСБ: для покушения на офицера ВС РФ рецидивист припас фальшивые усы и бороду

Москва9 июл Вести.При убийстве российского офицера рецидивист, завербованный украинскими спецслужбами, планировал использовать накладные усы, бороду и очки. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Уточняется, что россиянин арендовал квартиру в Москве, где установил две видеокамеры для наблюдения за адресом проживания офицера ВС РФ.

Фигурант ... приобрел средства личной маскировки – накладные усы, бороду и очки, для использования при совершении теракта отмечается в сообщении

В ведомстве подчеркнули, что в феврале 2026 года россиянин был завербован украинскими спецслужбами, а также прошел стрелковую и взрывную подготовку. После этого он прибыл в Россию для совершения теракта по маршруту Кишинев-Ереван-Минеральные Воды.

Сейчас рецидивист задержан и дает признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и подготовке террористического акта. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на террористический акт".