Москва9 июлВести.При убийстве российского офицера рецидивист, завербованный украинскими спецслужбами, планировал использовать накладные усы, бороду и очки. Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
Уточняется, что россиянин арендовал квартиру в Москве, где установил две видеокамеры для наблюдения за адресом проживания офицера ВС РФ.
Фигурант ... приобрел средства личной маскировки – накладные усы, бороду и очки, для использования при совершении терактаотмечается в сообщении
В ведомстве подчеркнули, что в феврале 2026 года россиянин был завербован украинскими спецслужбами, а также прошел стрелковую и взрывную подготовку. После этого он прибыл в Россию для совершения теракта по маршруту Кишинев-Ереван-Минеральные Воды.
Сейчас рецидивист задержан и дает признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и подготовке террористического акта. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на террористический акт".