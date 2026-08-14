В МИД РФ указали на связь отзывов послов Молдавии и Румынии из России МИД: Молдавия и Румыния, отозвав послов из России, отработали единые методички

Москва14 авг Вести.Молдавия и Румыния своими решениями об отзыве послов из Москвы отработали единые методички. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

МИД Молдавии ранее на этой неделе объявил, что отзывает для консультаций посла в РФ Лилиана Дария из-за инцидента с падением беспилотного летательного аппарата на юге республики. При этом ведомство не предоставило никаких доказательств российской принадлежности дрона.

Сценарий не нов. В прошлом месяце власти Румынии тоже отозвали своего посла из Москвы после схожего инцидента с якобы российским дроном. Очевидно, что и те, и другие отрабатывали единые методички в попытках возложить на нашу страну ответственность за свои неудачи указала Захарова

Кроме того, обратила внимание дипломат, Молдавия не ослабляет усилий, направленных на искусственную дерусификацию молдавского информационного пространства. Как отметила Захарова, Кишинев в этом вопросе действует по лекалам киевского режима.

Правоохранительные органы Молдавии ранее сообщили, что 9 августа беспилотник упал и взорвался в населенном пункте Крокмаз на границе с Украиной. После этого в молдавском МИД заявили об отзыве своего посла в России для консультаций.