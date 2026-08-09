Москва9 авгВести.Молдавская полиция заявила о взрыве и обнаружении на юге объектов, похожих на обломки беспилотника. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале ведомства.
В полицию города Штефан-Вода поступило сообщение о мощном взрыве в районе Крокмазговорится в сообщении
В материале сказано, что из-за взрыва загорелась растительность. По предварительной информации, на месте нашли фрагменты боевого дрона, добавили в полиции Молдавии.
Уточняется, что специалисты направляются на место происшествия.
По данным молдавских правоохранителей, пострадавших нет.