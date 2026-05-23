Москва23 маяВести.Беспилотник неизвестного происхождения упал в озеро и взорвался в Латвии. Об этом сообщила полиция республики в социальной сети Х.
Сегодня, <...> в государственную полицию поступила информация от жителей о падении беспилотного летательного аппарата в озеро Дридзисговорится в сообщении
В публикации отмечается, что дрон сдетонировал при контакте с водой. В результате инцидента никто не пострадал.
Полиция также сообщила, что на месте случившегося обнаружили возможные обломки беспилотника. На данный момент спецслужбы республики продолжают осмотр места падения БПЛА.
21 мая в небе над Латвией также был обнаружен дрон, сообщали Национальные вооруженные силы страны на официальном сайте.