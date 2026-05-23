Неизвестный БПЛА упал в озеро и сдетонировал в Латвии

Москва23 мая Вести.Беспилотник неизвестного происхождения упал в озеро и взорвался в Латвии. Об этом сообщила полиция республики в социальной сети Х.

Сегодня, <...> в государственную полицию поступила информация от жителей о падении беспилотного летательного аппарата в озеро Дридзис говорится в сообщении

В публикации отмечается, что дрон сдетонировал при контакте с водой. В результате инцидента никто не пострадал.

Полиция также сообщила, что на месте случившегося обнаружили возможные обломки беспилотника. На данный момент спецслужбы республики продолжают осмотр места падения БПЛА.

21 мая в небе над Латвией также был обнаружен дрон, сообщали Национальные вооруженные силы страны на официальном сайте.