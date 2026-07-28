Москва28 июл Вести.Россия отвергает обвинения Румынии о якобы нарушении ее воздушного пространства российскими беспилотниками, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, выпады в адрес России – это попытки оправдать собственные промахи. Однако подобное поведение негативно влияет на национальную безопасность и социально-экономическую ситуацию в Румынии, предупредила дипломат.

Отвергаем эти очередные необоснованные претензии. Срежиссированные инциденты и их пропагандистское сопровождение свидетельствуют о стремлении румынской верхушки прикрыть провальные последствия своей безответственной линии в поддержку киевского режима сказала Захарова

В МИД РФ также подчеркнули, что недружественные действия Румынии не останутся без ответа.

Ранее послу РФ в Бухаресте предъявили обвинения в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства российскими БПЛА, а также объявил о высылке российского дипломата. Впрочем, доказательств, что этот дрон принадлежал России, румынские власти не предоставили.