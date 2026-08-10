Москва10 авгВести.В МИД Молдавии заявили об отзыве посла республики в России для консультаций после падения и взрыва беспилотника на территории страны. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Telegram.
В министерстве заявили, что рассматривают произошедшее как "нарушение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова (РМ)".
В связи с этим МИД отзывает посла РМ в Москве для консультацийзаявили в ведомстве
Ранее полиция Молдавии сообщила, что 9 августа беспилотник упал и взорвался в населенном пункте Крокмаз, расположенном в районе Штефан-Водэ на границе с Украиной. По данным правоохранителей, в результате инцидента никто не пострадал.