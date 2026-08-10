МИД Молдавии отзывает посла из РФ для консультаций после падения БПЛА

МИД Молдавии отзывает посла из РФ для консультаций МИД Молдавии отзывает посла из РФ для консультаций после падения БПЛА

Москва10 авг Вести.В МИД Молдавии заявили об отзыве посла республики в России для консультаций после падения и взрыва беспилотника на территории страны. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Telegram.

В министерстве заявили, что рассматривают произошедшее как "нарушение суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова (РМ)".

В связи с этим МИД отзывает посла РМ в Москве для консультаций заявили в ведомстве

Ранее полиция Молдавии сообщила, что 9 августа беспилотник упал и взорвался в населенном пункте Крокмаз, расположенном в районе Штефан-Водэ на границе с Украиной. По данным правоохранителей, в результате инцидента никто не пострадал.