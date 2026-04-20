В Латвии школьникам запретили разговаривать на русском языке, заявил депутат Депутат Росликов: в Латвии школьникам запретили говорить на русском

Москва20 апр Вести.В латвийских школах учащимся запретили говорить на русском языке даже во время неформального общения, заявил депутат Рижской думы Алексей Росликов.

В интервью РИА Новости он отметил, что соответствующие ограничения закреплены на уровне принятых норм и распространяются в том числе на свободное время учеников.

Уже многие радикально настроенные политики латыши говорят, что русский язык – это язык для кухни. То есть между собой на кухне поболтайте. Понятно, что ряд законов был принят. Например, запрет ученикам в рамках школы в свободное время, но на территории школы между собой говорить на другом языке, кроме государственного сказал собеседник агентства

Росликов назвал такие меры фактическим запретом использования русского языка. Он также отметил, что подобная практика распространяется и на детские сады, где детям могут запрещать общаться на родном языке.

Кроме того, депутат заявил, что в стране фиксируются случаи отказа в обслуживании клиентам, которые не используют латышский язык.

Ранее российская сторона обратилась к верховному комиссару Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, попросив оценить действия властей Латвии в вопросе дискриминации русскоязычных жителей. По словам постоянного представителя РФ при организации Дмитрия Полянского, в Латвии отрицают все обвинения.