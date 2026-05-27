Литовский Swedbank с сентября откажется от русского языка в общении с клиентами

Москва27 мая Вести.Работающий в Литве Swedbank проинформировал, что с сентября не сможет обслуживать клиентов на русском языке.

На своем сайте банк сообщил об "обновлениях языков обслуживания".

С 10 сентября… мы будем обслуживать Вас на литовском или английском языке. Это изменение вступит в силу в интернет-банке, в приложении Swedbank, в банкоматах, а также при обслуживании по телефону и в отделениях банка говорится в сообщении

Клиентов Swedbank в Литве, общавшихся на русском, по умолчанию переведут на литовский язык. Тем, кто хочет взаимодействовать с банком на английском языке, потребуется обновить настройки.

Сейчас банк работает с клиентами на трех языках – литовском, английском и русском.

С мая от использования русского языка отказался Swedbank в соседней Латвии.

В прошлом году департамент национальных меньшинств при правительстве Литвы напоминал общественности о праве свободного общения на русском языке.