Москва27 маяВести.Работающий в Литве Swedbank проинформировал, что с сентября не сможет обслуживать клиентов на русском языке.
На своем сайте банк сообщил об "обновлениях языков обслуживания".
С 10 сентября… мы будем обслуживать Вас на литовском или английском языке. Это изменение вступит в силу в интернет-банке, в приложении Swedbank, в банкоматах, а также при обслуживании по телефону и в отделениях банкаговорится в сообщении
Клиентов Swedbank в Литве, общавшихся на русском, по умолчанию переведут на литовский язык. Тем, кто хочет взаимодействовать с банком на английском языке, потребуется обновить настройки.
Сейчас банк работает с клиентами на трех языках – литовском, английском и русском.
С мая от использования русского языка отказался Swedbank в соседней Латвии.
В прошлом году департамент национальных меньшинств при правительстве Литвы напоминал общественности о праве свободного общения на русском языке.