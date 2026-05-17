Экс-депутат Рижской думы рассказал о борьбе с русским языком в Латвии Экс-депутат Панкратов: сейм Латвии стремится выдавить из страны русский язык

Москва17 мая Вести.Основной задачей сейма Латвии становится постоянное ограничение использования русского языка в стране, заявил в интервью РИА Новости бывший депутат Рижской думы Алексей Панкратов.

По его словам, местные парламентарии выдвигают разнообразные и зачастую абсурдные инициативы, уделяя пристальное внимание языковым вопросам.

Часть повестки предсказуема – это бесконечные инициативы по "усилению роли государственного языка", фактическому выдавливанию русского из школ, медиапространства и самоуправлений. Но были и предложения, которые иначе как абсурдными не назовешь. От идеи запретить любое использование русского языка на публичных мероприятиях до попыток ограничить даже русскоязычные вывески в частном бизнесе под предлогом "визуальной среды сказал Панкратов

Он напомнил, что сейм неоднократно предлагал ввести имущественные и социальные цензы, чтобы предоставлять льготы только тем, кто говорит на государственном, латышском языке.

Эти "новые идеи" объединяет одно: они не решают ни одной реальной социально-экономической проблемы Латвии, но последовательно превращают русскоязычное население в козла отпущения и инструмент мобилизации электората резюмировал собеседник агентства

Ранее Панкратов в интервью ИС "Вести" рассказал, что власти Латвии продолжают вменять в вину русскоязычным гражданам их национальность и язык.