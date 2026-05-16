В Латвии жители экономят на продуктах, чтобы оплатить коммуналку Экс-депутат Панкратов: жители Латвии экономят на еде из-за дорогой коммуналки

Москва16 мая Вести.Жители Латвии вынуждены экономить на продуктах питания, чтобы оплатить коммунальные услуги. Об этом заявил бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.

По его словам, которые приводит РИА Новости, средняя зарплата в Латвии составляет 800 евро, что в 2,5 раза меньше чем в Германии. Вместе с этим стоимость продуктов выросла в три раза.

Они (местные жители – прим. ред.) экономят на еде. Они за двухкомнатную квартиру площадью 47 квадратных метров, платят 270 евро. Это за коммунальные услуги сказал Панкратов

Он подчеркнул, что тяжелее всего сейчас латвийским пенсионерам, страховые выплаты которых составляют от 300 до 450 евро. В целях экономии жители вынуждены покупать дешевые макароны, хлеб, не говоря уже о сыре, стоимость которого превышает 25 евро.

Руслан Панкратов был депутатом Рижской думы с 2009 по 2017 годы. Он неоднократно выступал в поддержку русскоязычного населения, за что полиция выдвинула в отношении него несколько обвинений - разжигание межнациональной розни, обход санкций ЕС, оправдание геноцида. В 2023 году Панкратов бежал из Латвии из-за уголовных преследований и был вынужден просить у РФ политического убежища.