Почти 4 млн французов отказываются от средств гигиены из-за финансовых проблем

Москва16 апр Вести.Около 4 миллионов французов порой лишены возможности покупать базовые средства гигиены, предпочитая тратить ограниченные средства на продукты питания, сообщила газета Figaro, опираясь на данные исследования Французского института общественного мнения.

Половина жителей страны испытывает беспокойство по поводу своих трат, а 42% опрошенных уже сталкивались с выбором между гигиеническими изделиями и едой, указывает Figaro.

Согласно исследованию, 43% участников опроса сокращали расходы на средства гигиены по причине дефицита средств. В неполных семьях этот уровень достиг 60%, подчеркивает газета.

Ранее Еврокомиссия призвала Евросоюз экономить дизельное и авиационное топливо.