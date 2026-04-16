Москва16 апр Вести.На фоне энергетического кризиса европейцы ездят в соседние страны в поисках более дешевого топлива, рассказал журналист ИС "Вести" Денис Давыдов.

По словам корреспондента, европейским политикам приходится вырабатывать рекомендации для более экономного использования топлива в странах региона. Энергетический кризис вызван блокадой Ормузского пролива и задержкой поставок энергоресурсов.

Одна из идей, которая есть сейчас у руководства Евросоюза, как минимум один день в неделю переводить сотрудников на удаленку, чтобы те, кто мог, работали из дома, чтобы на работу не ездили, не тратили топливо. Предлагают всем пересаживаться на общественный транспорт. Для этого цены на общественный транспорт могут временно снизить. Германия сейчас снижает акцизы на топливо, поскольку в ФРГ они запредельные. Но за этот "дешевый" бензин заплатят курильщики, потому что акцизы на сигареты поднимут, чтобы компенсировать этот дефицит рассказал Давыдов

Он добавил, что европейцы также путешествуют по региону в поисках дешевого топлива. Например, французы ездят за бензином в Испанию.

Продолжается так называемый топливный туризм. Французское телевидение накануне показало большой репортаж о том, как французы едут в приграничные испанские населенные пункты. Там огромные очереди из автомобилей, поскольку во Франции, литр 95-го бензина стоит практически 2 евро, в Испании — полтора. И, пользуясь случаем, французы приезжают в Испанию не только заправиться, но и затариться, покупают одежду и продукты, потому что в Испании все заметно дешевле, если сравнивать с Францией отметил журналист

Ранее сообщалось, что жительница Франции Клара Шевалье пересела с машины на лошадь, чтобы сэкономить на бензине. Женщина верхом ездит в аптеку и за продуктами, а также отвозит и забирает сына из школы.