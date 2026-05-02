Москва2 маяВести.Больницы во Франции могут столкнуться с нехваткой медицинских изделий из пластика из-за фактической блокировки Ормузского пролива, заявил глава профсоюза производителей пластмассовых изделий Plastalliance Жозеф Тайефе.
По его мнению, сегодня есть все причины для беспокойства.
Пластик, используемый в медицинской сфере, более редкий, и спрос на него гораздо выше. Так что мы окажемся в напряженной ситуации с нехваткой продукции, будь то в сфере здравоохранения или других областяхсказал он в эфире телеканала BFMTV
Медицинский пластик во Францию в основном поставляется из Китая, который столкнулся с перебоями поставок сырья из-за фактической блокировки Ормузского пролива.
О кризисе поставок пластмасс писала месяц назад французская газета Le Parisien.
Конфликт на Ближнем Востоке нарушает цепочку поставок нафты и этилена - побочных продуктов нефтепереработки, используемых для производства пластмасс. Четверть мирового экспорта полипропилена приходится на Ближний Восток.говорилось в статье
Кризис вызвал значительную инфляцию цен на пластмассы во Франции. Например, цена на ПЭТ (полиэтилентерефталат, используемый для производства прозрачных бутылок) выросла с 800 евро за тонну в начале конфликта до 1400 евро сегодня.