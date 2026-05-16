Европа может столкнуться с дефицитом лекарств из-за блокады Ормузского пролива Tribune: из-за блокады Ормузского пролива в ЕС может возникнуть дефицит лекарств

Москва16 мая Вести.Европейские страны могут столкнуться с дефицитом лекарственных препаратов из-за перебоев в поставках сырья для фармацевтической промышленности.

Об этом написала французская газета La Tribune.

В публикации сказано, что это может быть обусловлено блокировкой Ормузского пролива — ключевого маршрута для транспортировки нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.

Газета отметила, что ситуация в регионе не только угрожает поставкам топлива и удобрений, но и создает риски для фармацевтической отрасли. Перебои в работе аэропортов ряда ближневосточных стран осложняет доставку в Европу лекарств и их компонентов.

Сложившаяся ситуация чревата возникновением на континенте дефицита антибиотиков и парацетамола. Почти 80% ингредиентов для их производства европейские фармкомпании закупают в Китае и Индии, говорится в статье.

Европа по экономическим соображениям перенесла производство … недорогих лекарств (в страны Азии – прим. ред.). В результате мы стали очень зависимы от этого региона цитирует газета экономиста парижского Центра перспективных исследований и международной информации (CEPII) Дениза Юнала

5 мая Тегеран объявил о введении в действие новой системы прохождения судов через Ормузский пролив. Иран будет пропускать любые плавсредства только после официального уведомления и получения экипажами судов электронного извещения с правилами прохождения через этот водный маршрут.