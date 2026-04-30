Родительские собрания на русском языке запретили в школах Латвии В Латвии запретили проведение родительских собраний на русском языке

Москва30 апр Вести.Родительские собрания на русском языке оказались под фактическим запретом в государственных школах Латвии, рассказал РИА Новости один из активистов, который борется в стране за сохранение памятников советским солдатам.

По его словам, латышский остается единственным языком во время классных и общешкольных собраний, причем даже в тех случаях, когда и учителя, и родители свободно владеют русским языком и им легче разговаривать на нем.

Учителя действительно боятся, что их кто-то услышит, вдруг внезапно зайдет в кабинет кто-то, кто-то заложит сказал собеседник агентства

По его словам, за русскую речь преподаватель может получить предупреждение, вынесенное педагогическим советом или министерством образования. За использованием негосударственного языка также следит языковая инспекция, которая работает в Латвии примерно с 2000 года.

Как подчеркнул активист, учителя, которые были не согласны с проводимой политикой, больше не работают в школе.

Ранее депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что латвийским школьникам запретили разговаривать на русском языке даже во время неформального общения.