РФ осуждает намерение Латвии запретить русский язык в СМИ Песков: в Кремле осуждают намерение властей Латвии запретить русский язык в СМИ

Москва15 июл Вести.Намерение властей Латвии запретить использование русского языка в прессе невозможно не осуждать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее министр культуры Латвии Наурис Пунтулис высказался за полное исключение контента на русском языке из национального медиапространства страны.

Реакция здесь может быть только осуждение. Это невозможно не осуждать, потому что поражается в правах огромное количество жителей страны сказал представитель Кремля на брифинге

Песков подчеркнул, что такая политика не нова для Латвии: власти страны уже давно проявляют ненависть ко всему русскому и русскоязычному.