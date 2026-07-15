Москва15 июлВести.Намерение властей Латвии запретить использование русского языка в прессе невозможно не осуждать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее министр культуры Латвии Наурис Пунтулис высказался за полное исключение контента на русском языке из национального медиапространства страны.
Реакция здесь может быть только осуждение. Это невозможно не осуждать, потому что поражается в правах огромное количество жителей странысказал представитель Кремля на брифинге
Песков подчеркнул, что такая политика не нова для Латвии: власти страны уже давно проявляют ненависть ко всему русскому и русскоязычному.