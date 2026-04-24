Латвийская полиция фиксирует тех, кто приходит почтить память советских воинов

Москва24 апр Вести.Полиция в Латвии ведет видеоконтроль за теми, кто приходит на братские кладбища в День Победы для того, чтобы почтить память советских воинов, заявил местный активист в интервью РИА Новости.

Под еще более строгим контролем оказываются места снесенных советских памятников, пояснил активист.

Стоит полиция, стоит государственная полиция, стоит полиция безопасности и всех фиксирует. Всех фотографируют, кто пришел на братское кладбище приводит РИА Новости слова активиста

Полицейский контроль имеет систематический характер, однако усиливается во время празднования Дня Победы, уточнил активист.

Латвийские власти в преддверии Дня Победы усилили контроль за русскоговорящим населением.

Между тем депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что в латвийских школах учащимся запретили говорить на русском языке. Ограничения распространяются даже на неформальное общение, подчеркнул Росликов.