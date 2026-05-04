"Наказывается тюрьмой": в Латвии преследуют граждан за поздравления с 9 мая Панкратов: власти Латвии наказывают своих граждан за поздравления с 9 мая

Москва4 мая Вести.Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) и полиция проверяют граждан страны в соцсетях и мессенджерах на предмет поздравлений с Днем Победы и привлекают людей за такие высказывания к ответственности, сообщает РИА Новости.

Об этом агентству рассказал бывший депутат Рижской думы (2009-2017 гг.) Руслан Панкратов.

СГБ и Госполиция систематически мониторят соцсети и мессенджеры, а затем квалифицируют публичные либо совсем не публичные, то есть личные, сообщения – от открытки к 9 мая до фотографии с Георгиевской лентой – как прославление "агрессии России" или оправдание "советской оккупации" заявил экс-чиновник

Как он отметил, формально ни один латвийский закон не содержит формулировок о том, что "поздравление с 9 мая в частной переписке наказывается тюрьмой". Однако на деле власти используют сочетание нескольких норм – закона о безопасности, об административных правонарушениях, а также закона о "глорификации тоталитарных режимов".

По словам Панкратова, в Латвии сотни, если не тысячи, людей были оштрафованы за поздравления, лайки и репосты контента, связанного с 9 мая. Более того, граждан обвиняли по уголовным статьям "прославление геноцида" и "поддержка агрессии".

Ранее сообщалось, что латвийские власти усилили контроль за русскоговорящим населением в преддверии празднования Дня Победы. Также стало известно, что полиция фиксирует на видео тех, кто приходит на братские кладбища 9 мая для того, чтобы почтить память советских солдат.