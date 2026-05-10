Москва10 мая Вести.В Латвии 9 мая сотрудники полиции остановили женщину из-за расцветки ее сумки. Видео задержания распространилось в социальных сетях.

На опубликованных кадрах недоумевающая женщина носит сумку, на которой изображены полосы белого, синего и красного цветов. Однако они расположены в ином порядке, чем на флаге России.

Затем полицейский возвращает задержанной документы, а люди за кадром предполагают, что у стражей порядка "что-то случилось" со зрением.

В ряде европейских городов в День Победы действовали запреты на советскую и российскую символику, а также на изображение георгиевской ленты. При этом в самой Латвии, несмотря на многочисленные ограничения со стороны властей, люди шли к мемориалам Великой Отечественной войны.

Ранее депутат городской думы Елгавы Андрей Пагор отмечал, что братские захоронения в Латвии оказались "усыпаны цветами".