Москва2 мая Вести.Запреты, выдвигаемые в адрес русскоязычных жителей Литвы, Латвии и Эстонии не сработают, уверен бывший сотрудник Полиции безопасности Эстонии (КаПо), российский разведчик Алексей Дрессен. Об этом он заявил в документальном фильме Андрея Старикова "День Победы в Прибалтике. Вчера, сегодня, завтра", сообщает ИС "Вести".

Когда я служил там, у меня бывали задушевные вопросы. И я тогда говорил: "Вы можете все запретить русским делать - вы можете забрать образование, запретить танцевать "Калинку", вы можете переносить памятники. Но ведь вы не можете запретить им думать на русском языке. У вас все равно должен быть предел, и вы где-то должны остановиться. Как вы не понимаете?" объяснил он

Ранее в Прибалтике ветераны Великой Отечественной войны были лишены официального признания, также было запрещено использование советской символики и георгиевские ленточки.

Естественно, никто вам не скажет это в лицо. Все как полагается в демократическом обществе - есть законы? Есть. И если люди нарушают эти законы, то соответственно их надо привлечь к ответственности. Правильно? Другой вопрос, на самом ли деле вина этих людей насколько очевидна? Можно так планку завысить законодательную, что любой иск, любое движение миллиметр влево-вправо будет уже расцениваться как преступление. То, что сейчас и, собственно говоря, и происходит. Я, когда посмотрел на регистр осужденных только в Прибалтике, честно говоря, ужаснулся. Причем это люди, которые хотели бы чтобы общество развивалось в правильном направлении, как многонациональное, а не так, как некоторые хотят заявил Дрессен

Ранее стало известно, что полиция в Латвии ведет видеоконтроль за теми, кто приходит на братские кладбища в День Победы для того, чтобы почтить память советских воинов.