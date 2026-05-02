Москва2 мая Вести.Власти России намерены продолжать развитие программы по оказанию содействия добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом заявил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев в документальном фильме Андрея Старикова "День Победы в Прибалтике. Вчера, сегодня, завтра", сообщает ИС "Вести".

Бывшие граждане СССР, проживающие в Латвии, Эстонии, Литве, в рамках данной программы могут рассчитывать на упрощенный порядок получения гражданства РФ и ряд льгот, в том числе жилищную и материальную поддержку.

Мы никогда от этого [содействия переселению соотечественников] не отступимся, всеми доступными средствами будем это делать. В отличие от 1990-х годов у нас появилась программа содействия добровольному переселению. Раньше ее не было, и после распада СССР люди оказались в этих трех странах в западне. Сейчас появились инструменты, и люди, которым невмоготу жить в этих странах, всегда имеют возможность вернуться на свою историческую родину. Мы их всегда с большой радостью, с большим удовольствием примем и окажем все необходимое содействие. И это принципиальное отличие нынешней ситуации от ситуации 1990-х заявил он

Ранее депутат Госдумы Мария Бутина заявила, что госпрограмма переселения соотечественников может быть расширена на иностранцев, разделяющих российские духовно-нравственные ценности, которые выехали из стран с неолиберальной идеологией.