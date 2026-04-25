Москва25 апр Вести.Россия является гарантом существования государств постсоветского пространства, она уважает их независимость. Об этом ИС "Вести" заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его мнению, эти страны не сохранятся без России.

Я хочу подчеркнуть, мы уважаем независимость государств, которые образовались в результате распада Советского Союза. Но надо понимать, что ни одно из них не было бы независимым, если бы не Россия. Ни Литва, ни Армения, ни Грузия, ни одно из этих государств… [Россия] – это гарант их существования вообще. Потому что сколько бы ни пыжиться, сколько ни говорить про многовекторную политику, про суверенитет, надувать щеки, все равно все сводится к отношениям с Россией