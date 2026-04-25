Москва25 апр Вести.России нельзя перенимать западную систему ценностей, которая основана на протестантской этике. Об этом ИС "Вести" заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По его словам, вся западная система ценностей основана на протестантской этике, которая исходит из того, что Господь проявляет свою милость к человеку непосредственно при его жизни на земле. Поэтому богатые – это хорошие, а бедные – с "грешками", отмечает Толстой.

У нас у православных такого никогда не было подхода, но там он является основополагающим. Это, грубо говоря, "если ты такой умный, чего такой бедный?" Вот эта протестантская этика, она же лежит в основе всех других процессов и выводов, которые делаются в отношении там политиков, в отношении политических каких-то движений и так далее. Поэтому … нельзя это перенимать, как мы пытались это делать на свою почву. Не надо, мы другие. Надо это понимать … Попытки это перенять, они у нас ничем хорошим не увенчались, ну, кроме каких-то смешных пародий сказал вице-спикер Госдумы

Ранее Петр Толстой заявил, что Россия является гарантом существования стран, которые образовалась после распада СССР.